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18:47, 19 декабря 2024Бывший СССР

Сейм Литвы запретил службу в армии людям с гражданством России, Белоруссии и Китая

В Литве запретили службу в армии людям с гражданством России, Белоруссии и Китая
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Rokas Tenys / Shutterstock / Fotodom  

Сейм Литвы запретил людям с двойным гражданством, одним из которых является белорусское, китайское или российское, службу в Вооруженных силах страны, передает ТАСС.

Отмечается, что в Вооруженные силы не принимаются люди, имеющие второе гражданство, входящее в список недружественных стран, куда Россия, Белоруссия и Китай были включены в январе.

«Если у человека есть гражданство недружественного государства, угрожающего национальной безопасности нашей страны, он не должен приниматься на военную службу», — приводит агентство слова бывшего министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса.

Ранее Сейм Литвы не смог объявить Коммунистическую партию страны преступной организацией. В поддержку инициативы проголосовали 56 депутатов, трое воздержались. Таким образом необходимый кворум не был достигнут.

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