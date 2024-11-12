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12:32, 12 ноября 2024Бывший СССР

Сейм Литвы провалил голосование за объявление Компартии преступной организацией

Литовский Сейм не смог объявить Компартию преступной организацией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литовский Сейм (парламент) не смог объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией. Пленарное заседание транслировалось на сайте парламента.

Для принятия закона в голосовании должны участвовать не менее половины депутатов при 141 месте в Сейме. В поддержку инициативы проголосовали 56 депутатов, трое воздержались. Таким образом необходимый кворум не был достигнут. Законопроект о признании Компартии Литвы преступной организацией был принят Сеймом на рассмотрение в марте, но в первом чтении не нашел абсолютной поддержки. Среди депутатов парламента насчитывается 20 бывших коммунистов.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа скрывал членство в Коммунистической партии Советского Союза, в которую вступил в 1988 году. До этого Литовский особый архив опубликовал списки людей, которых должны были выслать из страны, среди них значился Науседа.

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