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22:07, 19 декабря 2024Культура

Стоимость музыкального рынка в России оценили

Музыкальный рынок в России оценили в 32 млрд рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На конец декабря 2024 года объем музыкального рынка России составит чуть более 32 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель сервиса «Яндекс Музыка» Александра Сагалович в беседе с «Коммерсантом».

По словам специалиста, рост индустрии немного превысил ожидания компании. На рост музыкального рынка повлияли экосистемные подписки — Сагалович подчеркнула, что который год они продолжают развивать мультисценарий.

«Люди приходят ради того, чтобы посмотреть сериал, а начинают слушать музыку, или наоборот», — уточнила она

Кроме того, уточняется, что оценивать состояние рынка с каждым годом становится все сложнее. Это происходит из-за того, что сами экосистемы не раскрывают данные, заключила эксперт.

Ранее стало известно, что народный артист России Николай Басков поднял размер своего гонорара за корпоративы перед Новым Годом до шести миллионов рублей.

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