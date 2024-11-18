Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:55, 18 ноября 2024Культура

Басков поднял цены на корпоративы перед Новым Годом

Shot: гонорар Баскова за корпоративы увеличился до 6 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Басков поднял размер своего гонорара за корпоративы перед Новым Годом на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, 40-минутное выступление певца будет стоить шесть миллионов рублей. По данным источника, Басков также готов выступить на частном мероприятии в качестве ведущего. «Однако это стоит значительно дороже: с сентября стоимость подскочила на два миллиона рублей и теперь составляет 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении. За эту сумму исполнитель готов вести меропритяие не более шести часов.

Ранее сообщалось, что российские артисты на новогодних корпоративах в 2024 году заработают в среднем на 20 процентов больше, чем в прошлом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

      Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

      Apple признала устаревшим переходник для iPhone

      Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

      Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

      На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

      В Абхазии обвинили Запад в финансировании неправительственных организаций

      Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше