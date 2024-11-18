Басков поднял цены на корпоративы перед Новым Годом

Shot: гонорар Баскова за корпоративы увеличился до 6 миллионов рублей

Народный артист России Николай Басков поднял размер своего гонорара за корпоративы перед Новым Годом на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, 40-минутное выступление певца будет стоить шесть миллионов рублей. По данным источника, Басков также готов выступить на частном мероприятии в качестве ведущего. «Однако это стоит значительно дороже: с сентября стоимость подскочила на два миллиона рублей и теперь составляет 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении. За эту сумму исполнитель готов вести меропритяие не более шести часов.

Ранее сообщалось, что российские артисты на новогодних корпоративах в 2024 году заработают в среднем на 20 процентов больше, чем в прошлом.