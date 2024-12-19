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08:26, 19 декабря 2024Мир

Трамп потребовал от республиканцев в Конгрессе разорвать соглашение с демократами

WSJ: Трамп сорвал двухпартийную сделку в Конгрессе, чтобы избежать шатдауна
Семен Александров (редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев в Конгрессе США разорвать обширное соглашение с демократами и принять более узкий законопроект, чтобы избежать шатдауна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что требования Трампа свели на нет усилия по принятию временного законопроекта о расходах, чтобы обеспечить финансирование правительства до середины марта. Избранный американский лидер заявил, что Конгресс должен разработать новое соглашение, которое исключит меры, вызвавшие недовольство некоторых законодателей от Республиканской партии, и дополнит его немедленным увеличением потолка госдолга.

«Мы должны принять упрощенный законопроект о расходах. Единственный способ сделать это — принять временный законопроект о финансировании без подарков демократам в сочетании с повышением потолка госдолга», — сказал республиканец.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила избранного главу государства в том, что тот якобы отдал приказ однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. По ее словам, такие действия навредят трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всей стране.

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