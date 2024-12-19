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22:29, 19 декабря 2024Мир

В Белом доме заявили о готовности пересмотреть ядерные развертывания

Файнер: США пересмотрят ядерные развертывания с оглядкой на другие страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Molly Riley / Reuters

США готовы пересмотреть собственные ядерные развертывания с оглядкой на увеличение арсеналов других стран, в первую очередь Китая. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, его слова приводит РИА Новости.

«Если страны продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми», — подчеркнул представитель Белого дома.

Он отметил, что США готовы адаптироваться к изменениям в мировой ядерной динамике.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что порог ядерного сдерживания не определен для России никакими международными обязательствами и зависит от необходимости нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.

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