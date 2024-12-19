В МИД подтвердили слова Путина об иностранных представителях на параде Победы

Захарова: РФ пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции

Россия пригласит на парад Победы и праздник 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«На мероприятиях 9 мая ежегодно присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, в том числе ветераны, видные политические и общественные деятели. Так же будет и в год 80-летия Победы. Что касается протокольной стороны вопроса, включая перечень конкретных персон, то эти вопросы прорабатываются МИД в координации с администрацией президента. Будем информировать по мере подготовки к мероприятию», — подтвердила Захарова слова российского лидера Владимира Путина.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва будет рада видеть всех, в том числе лидеров западных стран, которые захотят 9 мая 2025 года посетить Москву в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Моя личная позиция — мы открыты для всех, кто хочет быть с нами в этот день в Москве, в том числе для участников антигитлеровской коалиции, которые внесли свой заметный вклад в победу над нацизмом. И США, и Великобритания — там тоже были героические люди, мы их любим и уважаем», — отметил он.