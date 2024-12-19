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10:27, 19 декабря 2024Россия

В российском регионе вспыхнул пожар после атаки дронов

В Мичуринске вспыхнул пожар из-за атаки дронов, никто из людей не пострадал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Мичуринск Тамбовской области вспыхнул пожар из-за атаки дронов, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Там отметили, что огонь распространился на площади 105 квадратных метров. Пожар удалось полностью ликвидировать. На месте происшествия начали работу оперативные службы.

Значительных разрушений не возникло, разъяснили власти Тамбовской области.

До этого в сети распространили кадры пожара на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области, возникшего вследствие массированной атаки Вооруженных сил Украины по региону дронами и ракетами.

Из-за падения осколков беспилотника, по неофициальным данным, возгорание также началось на территории частного дома в Ростове. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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