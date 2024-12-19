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03:00, 20 декабря 2024Россия

Волонтер рассказала о спасении изможденных срочников в болотах Курской области

Волонтер Чайкина рассказала о спасении группы срочников из болот Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область добровольцам удалось спасти группу солдат-срочников, которые прятались от войск противника в болотах. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала волонтер Яна Чайкина.

Где могли — вывозили срочников, по лесам их искали, заявки были и от родителей со всех уголков страны. Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде. Один мальчик упал в обморок

Яна Чайкинаволонтер

Чайкина еще в августе организовала штаб по выдаче гуманитарной помощи и начала вывозить людей с территорий под контролем ВСУ.

«В своей группе я написала, что нужны машины и смелые водители — откликнулись из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани. Нас сначала было пять человек, позже подтянулись еще люди. Потом глава Суджанского района дал нам бронированный «Патриот». Заезжали на этой машине в саму Суджу. Одну казенную машину пришлось оставить там», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

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В экспедициях Чайкина и ее напарники «работали в окружении» и попадали под обстрелы.

«Однажды наш парень заехал туда, куда не надо было, но у него там мама. Схватил ее, отчима и каких-то бабушек. На обратном пути в них начали стрелять, парня ранило, — рассказала волонтер. — Женщин сзади посекло. Они даже не заметили, что ранены — вылезли, а у них все ноги в крови». Отчиму знакомого Чайкиной выжить не удалось.

В сентябре стало известно о группе из четырех срочников, которые провели больше месяца в окружении украинских солдат. Военнослужащие скрылись с оружием в лесу около села Дарьино и провели там 39 дней.

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