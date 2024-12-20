Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:56, 20 декабря 2024Забота о себе

Эндокринолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Эндокринолог Калошина обезжиренные продукты не приносят пользу здоровью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с РИА Новости.

По ее словам она, без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. Кроме того, в обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар — это в несколько раз увеличивает их калорийность. Помимо этого, продукты без содержания липидов не насыщают,

Между тем, врач посоветовала выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5 процента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средняя розничная стоимость продуктовой корзины в российских магазинах увеличилась на 13 процентов, или на 159 рублей. Речь идет в том числе о картофеле, различных видах мяса, включая говядину, а также молочных продуктах, рыбе, овощах и фруктах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

      Россиянам назвали способ провести Новый год без вреда для здоровья

      Названы способы сэкономить при покупке авто

      Генетики рассказали о степени непереносимости алкоголя народами России

      В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

      На Западе заявили об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

      Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

      Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

      Фицо рассказал об отношении Зеленского к транзиту газа через Украину в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше