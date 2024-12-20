Эндокринолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Эндокринолог Калошина обезжиренные продукты не приносят пользу здоровью

Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с РИА Новости.

По ее словам она, без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. Кроме того, в обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар — это в несколько раз увеличивает их калорийность. Помимо этого, продукты без содержания липидов не насыщают,

Между тем, врач посоветовала выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5 процента.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средняя розничная стоимость продуктовой корзины в российских магазинах увеличилась на 13 процентов, или на 159 рублей. Речь идет в том числе о картофеле, различных видах мяса, включая говядину, а также молочных продуктах, рыбе, овощах и фруктах.