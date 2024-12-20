Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

Курский гендиректор «Корпорации развития» Лукин до задержания получил медаль

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин незадолго до задержания успел получить медаль за вклад в укрепление обороны России. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, мужчина постоянно хвастался наградой перед знакомыми. Лукин был убежден, что им и его деятельностью не станут интересоваться сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет Mash, задержанный заместитель Лукина по финансам Игорь Грабин фактически не работал в курской корпорации. Он якобы отвечал только за вывод денежных средств. Следователи предположили, что фактические указания заключать те или иные контракты давал сам Лукин.

20 декабря в отношении главы компании «Корпорация развития Курской области» было возбуждено уголовное дело. Лукину предъявили обвинения по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.