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10:34, 20 декабря 2024Россия

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

Курский гендиректор «Корпорации развития» Лукин до задержания получил медаль
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин незадолго до задержания успел получить медаль за вклад в укрепление обороны России. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, мужчина постоянно хвастался наградой перед знакомыми. Лукин был убежден, что им и его деятельностью не станут интересоваться сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет Mash, задержанный заместитель Лукина по финансам Игорь Грабин фактически не работал в курской корпорации. Он якобы отвечал только за вывод денежных средств. Следователи предположили, что фактические указания заключать те или иные контракты давал сам Лукин.

20 декабря в отношении главы компании «Корпорация развития Курской области» было возбуждено уголовное дело. Лукину предъявили обвинения по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

ЖЗЛ
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