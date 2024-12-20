ГП взыскала с экс-губернатора Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства

Генпрокуратура России направила в суд гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. С бывшего чиновника взыскали в пользу государства 8,5 миллиарда рублей незаконных доходов.

Речь идет о средствах, которые чиновник незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год. Иск был подан и к компаниям, которые, как было установлено правоохранителями, приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на госслужбе. Отмечается, что сейчас почти все они признаны банкротами.

Фургал незаконно контролировал в Дальневосточном регионе заготовку, реализацию отходов и лома черных металлов и изготовление из них новой продукции. При этом он не вносил в декларации информацию о доходах от предпринимательской деятельности. Кроме того, Фургал владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ему лиц.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фургал назвал обвинения в свой адрес дымовой завесой

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации расправы над двумя конкурентами и в покушениях, совершенных в 2004-2005 годах. Трое других фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года в колонии.

В свою очередь, экс-губернатор не признал вину в хищении активов МСП-Банк. Он заявил, что не совершал преступлений и не имел намерений их совершать. Обвинения в свой адрес он назвал дымовой завесой.

В сентябре в Саратове Первый кассационный суд оставил в силе приговор Фургалу. Также были рассмотрены жалобы на решение нижестоящего суда других фигурантов дела — Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. Они настаивали на незаконности приговора и допущенных во время процесса нарушениях. Однако кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела и отклонил жалобы осужденных.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Движение в поддержку Фургала признали экстремистским

22 февраля Хабаровский краевой суд признал движение в поддержку Фургала экстремистским и запретил в России. Как выяснили правоохранительные органы, указанное движение под прикрытием идей защиты и поддержки экс-чиновника создает условия для изменения основ конституционного строя страны и пытается насильственно сменить власть.

В апреле Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал».

Движение возникло в 2020 году в период начала расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Фургала, о двух расправах. В июле 2020 был устроен стихийный митинг.