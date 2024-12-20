Генпрокуратура потребовала взыскать с Фургала миллиарды рублей

«Ведомости»: Генпрокуратура потребовала взыскать с Фургала ₽8,5 млрд

Генпрокуратура России направила в суд гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление ведомства.

Речь идет о средствах, которые чиновник незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год.

Следствие установило, что политик получал доход от бизнеса незаконно, контролируя бизнес будучи федеральным чиновником и не внося доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Кроме контроля за оборотом металлопродукции, отмечается, что Фургал владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц.

Ранее Сергей Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банка. Обвинения в свой адрес он назвал дымовой завесой. По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004-2005 годах. Экс-губернатор свою вину не признает. Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.