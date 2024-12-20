Глава Минздрава российского региона встретился с задавшим вопрос Путину жителем

Глава саратовского Минздрава Дудаков встретился с жителем, обратившимся Путину

Глава Минздрава Саратовской области Владимир Дудаков встретился с жителем Виталием Майоровым, который обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линией с жалобой на выдачу льготных препаратов диабетикам. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Проговорили с ним возникающие вопросы. В ноябре выдали все необходимые препараты с запасом до начала следующего года, однако есть справедливые замечания в целом к организации этой работы со стороны районной больницы», — написал глава региона.

По его словам, задача главного врача — перестроить процесс получения лекарственных средств для пациентов и сделать его удобным для жителей. Власти проработают все замечания и улучшат работу по выдаче лекарств в медицинском учреждении, заверил Бусаргин.

Ранее прокуратура позвонила пенсионерке из Казани Елене Маркеловой, которая также 19 декабря обратилась к Путину на прямую линию. Злоумышленники взломали личный кабинет женщины на портале «Госуслуги», после чего она оказалась должна банкам 1 миллион 900 тысяч рублей. Ведомство признало ничтожным кредит, который взяли на женщину мошенники.

В декабре онлайн-кинотеатре Okko вышел проект «На крючке: когда звонит мошенник». Это первый в России документальный сериал, рассказывающий, как изнутри как работают мошеннические кол-центры. Там говорится о том, какие схемы применяют преступники, как они развивают свой бизнес и как можно от них защититься.