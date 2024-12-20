Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 20 декабря 2024Россия

Глава Минздрава российского региона встретился с задавшим вопрос Путину жителем

Глава саратовского Минздрава Дудаков встретился с жителем, обратившимся Путину
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Минздрава Саратовской области Владимир Дудаков встретился с жителем Виталием Майоровым, который обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линией с жалобой на выдачу льготных препаратов диабетикам. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Проговорили с ним возникающие вопросы. В ноябре выдали все необходимые препараты с запасом до начала следующего года, однако есть справедливые замечания в целом к организации этой работы со стороны районной больницы», — написал глава региона.

По его словам, задача главного врача — перестроить процесс получения лекарственных средств для пациентов и сделать его удобным для жителей. Власти проработают все замечания и улучшат работу по выдаче лекарств в медицинском учреждении, заверил Бусаргин.

Ранее прокуратура позвонила пенсионерке из Казани Елене Маркеловой, которая также 19 декабря обратилась к Путину на прямую линию. Злоумышленники взломали личный кабинет женщины на портале «Госуслуги», после чего она оказалась должна банкам 1 миллион 900 тысяч рублей. Ведомство признало ничтожным кредит, который взяли на женщину мошенники.

В декабре онлайн-кинотеатре Okko вышел проект «На крючке: когда звонит мошенник». Это первый в России документальный сериал, рассказывающий, как изнутри как работают мошеннические кол-центры. Там говорится о том, какие схемы применяют преступники, как они развивают свой бизнес и как можно от них защититься.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны-члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Вложения России в американский госдолг оценили

      Валуев жестко ответил на решение Литвы разместить антироссийскую футболку в музей

      Обвиняемый в подрыве российского генерала может скрыться от предварительного следствия

      Поведение Путина на прямой линии вызвало тревогу в США

      Глава Минздрава российского региона встретился с задавшим вопрос Путину жителем

      Погода в Москве вернется к плюсовым значениям

      Путин разрешил иностранцам альтернативные способы оплаты за газ

      Украина за ночь выпустила 36 беспилотников по России

      Депутаты предложили установить в магазинах полки с бесплатной едой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше