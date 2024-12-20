Прокуратура связалась с обманутой мошенниками пенсионеркой после ее обращения к Путину

С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после вопроса Путину

Прокуратура позвонила пенсионерке из Казани Елене Маркеловой, у которой злоумышленники взломали личный кабинет на портале «Госуслуги». В результате россиянка оказалась должна двум банкам 1,9 миллиона рублей, пишут «Известия».

С данной проблемой пенсионерка обратилась к президенту России Владимиру Путину в прямом эфире «Итогов года». После этого прокуратура связалась с Еленой Маркеловой и сообщила, что направит иск в суд и долг с нее спишется. При этом потерпевшим по уголовному делу станет банк.

«Вам не нужно за этот кредит платить, этот кредит признают ничтожным», — заверили россиянку в прокуратуре.

Жительнице Казани пришлось из-за кредитов устроиться на работу уборщицей. Прокуратура сообщила потерпевшей, что все берет под свой контроль и решит ситуацию.

Накануне Владимир Путин призвал россиян для защиты от злоумышленников класть трубку, если им звонят незнакомцы с подозрительными предложениями. О таком способе противостоять мошенникам глава государства рассказал во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

