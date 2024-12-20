Маск указал на исчезновение Байдена

Илон Маск указал на отсутствие Байдена в публичном пространстве

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на исчезновение президента США Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X.

«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — задался он риторическим вопросом, указав на отсутствие американского лидера в публичном пространстве.

Этим сообщением Илон Маск прокомментировал пост другого пользователя X. В нем, в частности, было отмечено, что единственным занятием Джо Байдена на данный момент является «разграбление казны».

Илон Маск ранее уже указывал на отсутствие президента США. Так, еще 1 августа этого года, вскоре после выхода президента Байдена из предвыборной гонки, он поддержал подобный риторический вопрос пользовательницы X.