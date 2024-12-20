На российском курорте взорвался жилой дом

В Сочи в жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина

В Сочи взрыв газового баллона частично разрушил двухэтажный жилой дом на улице Демократической. О происшествии на российском курорте сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, взрыв полностью уничтожил первый этаж здания. В результате пострадал 36-летний хозяин — мужчину госпитализировали с ожогами 40 процентов тела. Состояние россиянина оценивается как тяжелое. Что привело к детонации баллона с газом, не уточняется.

К посту также приложено фото с место происшествия. На снимке видно обломки здания, а также поврежденную мебель и бытовую технику.

Ранее в селе Пседах в Ингушетии взрыв разорвал на куски дом, внутри которого находились женщина и трое ее детей. В результате россиянку спасти не удалось. В сети также появились кадры, снятые камерой наблюдения на соседнем строении, на которых видно уничтожение здания.