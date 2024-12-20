Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 20 декабря 2024Россия

На российском курорте взорвался жилой дом

В Сочи в жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Сочи взрыв газового баллона частично разрушил двухэтажный жилой дом на улице Демократической. О происшествии на российском курорте сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, взрыв полностью уничтожил первый этаж здания. В результате пострадал 36-летний хозяин — мужчину госпитализировали с ожогами 40 процентов тела. Состояние россиянина оценивается как тяжелое. Что привело к детонации баллона с газом, не уточняется.

К посту также приложено фото с место происшествия. На снимке видно обломки здания, а также поврежденную мебель и бытовую технику.

Ранее в селе Пседах в Ингушетии взрыв разорвал на куски дом, внутри которого находились женщина и трое ее детей. В результате россиянку спасти не удалось. В сети также появились кадры, снятые камерой наблюдения на соседнем строении, на которых видно уничтожение здания.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Москвичам пообещали ледяные корки

      Superjet-100 приземлился в российском аэропорту с поврежденными двигателями

      В Москве захотели разработать справочник для мигрантов

      В Финляндии захотели вернуть беженцев на Украину

      Древний Марс сгенерировал водоносные горизонты

      Песков рассказал о работе над демографией после завершения Года семьи

      В России выступили за роспуск разрешившего многоженство Духовного управления мусульман

      В Кремле прокомментировали удар по пункту управления СБУ в Киеве

      Орбан предложил помолиться за Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше