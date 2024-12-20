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23:47, 20 декабря 2024Россия

Небензя пообещал ответ на обстрел ВСУ Рыльска

Небензя пообещал скорый ответ на обстрел ВСУ Рыльска
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Рыльска в Курской области. Об этом он сообщил в ходе заседания Совбеза организации.

По словам дипломата, ответ «не заставит себя ждать». 20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. По имеющейся информации, осколки снарядов попали по автостанции, школе, педагогическому училищу, пожарной части и Дому культуры. Также пострадали несколько частных домов и автомобили.

Ври губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что объем разрушений в Рыльске серьезный. По его словам, повреждено много социальных объектов. Главной задачей на данный момент глава региона назвал восстановление тепла и света в местах, где они пропали.

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