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11:59, 20 декабря 2024Россия

Опубликованы фотографии с ликвидированными в Курской области бойцами ВСУ

Опубликованы новые снимки ликвидированных в Курской области солдат ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Опубликованы новые снимки ликвидированных в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры разместил Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно искалеченные тела военнослужащих, припорошенных снегом. На их принадлежность к ВСУ указывает, в частности, синяя изолента, по которой украинские солдаты идентифицируют друг друга.

Где именно были сделаны снимки, не уточняется. Речь идет об одном из приграничных районов, отмечает канал.

Ранее российский волонтер рассказал «Ленте.ру» о спасении группы срочников в болотах Курской области. После начала боев солдаты убежали в лес, где прятались девять дней. Все это время они ели кукурузу и пили болотную воду.

ЖЗЛ
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