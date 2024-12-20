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21:41, 20 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин исключил легкое продвижение в Донбассе

Пушилин исключил легкое продвижение в Донбассе, но заявил об инициативе РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстраивают укрепрайоны, поэтому легкое продвижение в Донбассе маловероятно, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24».

«На легкое продвижение никто не рассчитывает. Готовятся наши ребята», — сказал он. Пушилин заявил, что инициатива на всей линии фронта при этом находится за российскими военными.

Глава ДНР отметил, что серьезные укрепления выстраиваются Киевом в любом населенном пункте, будь это маленькое село или поселок.

Ранее Пушилин одной фразой высказался о взятии населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, это является «делом времени». Он добавил, что ситуация в Курахово стала критической для ВСУ.

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