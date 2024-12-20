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13:42, 20 декабря 2024Силовые структуры

Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

В Кингисеппском районе задержали школьницу за попытку поджога администрации
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали ученицу десятого класса, которая пыталась поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, о попытке поджога в здании сообщила глава одной из районных администраций в четверг, 19 декабря. Прибывшие на место полицейские задержали 16-летнюю школьницу — уточняется, что ее действия были пресечены работниками администрации.

С места происшествия силовики изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежду, телефон и зажигалку.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела. Ее передали законным представителям под обязательство о явке.

Ранее суд арестовал двоих подростков, которые совершили поджог электровоза поезда с зерном в Ростовской области.

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