Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

В Кингисеппском районе задержали школьницу за попытку поджога администрации

Сотрудники правоохранительных органов задержали ученицу десятого класса, которая пыталась поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, о попытке поджога в здании сообщила глава одной из районных администраций в четверг, 19 декабря. Прибывшие на место полицейские задержали 16-летнюю школьницу — уточняется, что ее действия были пресечены работниками администрации.

С места происшествия силовики изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежду, телефон и зажигалку.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела. Ее передали законным представителям под обязательство о явке.

Ранее суд арестовал двоих подростков, которые совершили поджог электровоза поезда с зерном в Ростовской области.