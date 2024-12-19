Российских подростков заключили под стражу за поджог электровоза

Суд арестовал 2 подростков за поджог электровоза в Ростовской области

Пострадавший от поджога российских подростков электровоз попал на видео

Начало событий в новости Пострадавший от поджога российских подростков электровоз попал на видео

Суд арестовал двоих подростков, которые совершили поджог электровоза поезда с зерном в Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Решение принято по ходатайству следователя. Третья фигурантка дела — девушка — помещена под домашний арест. Против них возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт, совершенный группой лиц»).

По данным СК, поджог железнодорожного электровоза, расположенного на четвертом пути станции «Ростов-Товарный», произошел вечером 14 декабря. Трое несовершеннолетних уже дали признательные показания.

За выполненное задание молодые люди получили 150 тысяч рублей в криптовалюте. Известно, что один из исполнителей учится на втором курсе местного железнодорожного техникума, а вторая находится на дистанционном обучении.