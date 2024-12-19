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19:11, 19 декабря 2024Силовые структуры

Российских подростков заключили под стражу за поджог электровоза

Суд арестовал 2 подростков за поджог электровоза в Ростовской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пострадавший от поджога российских подростков электровоз попал на видео

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Суд арестовал двоих подростков, которые совершили поджог электровоза поезда с зерном в Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Решение принято по ходатайству следователя. Третья фигурантка дела — девушка — помещена под домашний арест. Против них возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт, совершенный группой лиц»).

По данным СК, поджог железнодорожного электровоза, расположенного на четвертом пути станции «Ростов-Товарный», произошел вечером 14 декабря. Трое несовершеннолетних уже дали признательные показания.

За выполненное задание молодые люди получили 150 тысяч рублей в криптовалюте. Известно, что один из исполнителей учится на втором курсе местного железнодорожного техникума, а вторая находится на дистанционном обучении.

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