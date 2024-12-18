Поджегшие электровоз российские подростки стали фигурантами дела о теракте

СК возбудил дело о теракте на поджегших электровоз по заданию Украины подростков

Следователи возбудили уголовное дело о теракте против подростков, которые подожгли электровоз поезда с зерном в Ростове-на-Дону по заданию украинских кураторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, поджог железнодорожного электровоза, расположенного на четвертом пути станции «Ростов-Товарный», произошел вечером 14 декабря. По подозрению в преступлении сотрудники силовых структур задержали троих несовершеннолетних — они уже дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что за выполненное задание молодые люди получили 150 тысяч рублей в криптовалюте. Известно, что один из исполнителей учится на втором курсе местного железнодорожного техникума, а вторая находится на дистанционном обучении.

