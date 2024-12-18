Двое российских подростков подожгли электровоз по заданию украинских кураторов

В Ростове-на-Дону двое подростков подожгли электровоз поезда за 150 тыс. рублей

Двое подростков подожгли электровоз поезда с зерном в Ростове-на-Дону по заданию украинских кураторов из мессенджера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в минувшую субботу. 15-летний студент и его подруга-школьница пришли на станцию «Ростов-Товарный», подожгли электровоз поезда, перевозившего зерно, при помощи двух бутылок с коктейлем Молотова и сбежали с места происшествия.

Уточняется, что электровоз пришлось отцепить от основного состава, чтобы избежать распространения огня.

Вскоре злоумышленников задержали вместе с другом, который получил от кураторов 150 тысяч рублей в криптовалюте за выполненное задание. Известно, что один из исполнителей учится на втором курсе местного железнодорожного техникума, а вторая — на дистанционном обучении.

Ранее в Перми силовики задержали 19-летнего юношу, готовившего поджог военкомата. У злоумышленника изъят пакет, в котором находились бутылки с жидкостью — их отправили на экспертизу.