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18:23, 19 декабря 2024Силовые структуры

Пострадавший от поджога российских подростков электровоз попал на видео

МВД показало пострадавший от поджога электровоз в Ростовской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ростовской области МВД показало пострадавший от поджога электровоз. Оперативный ролик публикует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

На кадрах видно пострадавшую от огня кабину электровоза. Задержанные подростки находятся в кабинете у следователя, в содеянном они сознались. Они рассказали, что знакомый предложил им заработать. Он дал задание поджечь тепловоз и предложил от 150 тысяч рублей за выполнение. Несовершеннолетним дали координаты, они пришли и подождали 45 минут. Один из них залез, все облил горючей жидкостью и поджег. После взрыва они ушли.

Поджог железнодорожного электровоза, расположенного на четвертом пути станции «Ростов-Товарный», произошел вечером 14 декабря. По подозрению в преступлении сотрудники силовых структур задержали троих несовершеннолетних — они уже дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что пожегшие электровоз российские подростки стали фигурантами дела о теракте.

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