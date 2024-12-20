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09:42, 20 декабря 2024Ценности

Тимоти Шаламе со спущенными штанами попал в объектив фотокамеры

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tchalamet

Американский и французский актер Тимоти Шаламе в необычном виде попал в объектив фотокамеры. Соответствующая публикация появилась в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летний артист предстал на размещенном снимке в белой майке и синих штанах из денима, из-под которых торчали серые трусы. При этом можно заметить, что звезда «Дюны» и «Вонки» запечатлен на фоне картины и кресла с разбросанной одеждой.

Ранее сообщалось, что телезвезда Кайли Дженнер в откровенном наряде пришла с Тимоти Шаламе на вечеринку, которая состоялась после премьеры фильма «Совершенный незнакомец». Тогда журналисты запечатлели возлюбленную актера в мини-платье с глубоким декольте.

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