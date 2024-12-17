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19:21, 17 декабря 2024Ценности

Кайли Дженнер в откровенном наряде пришла с Тимоти Шаламе на вечеринку

Кайли Дженнер в платье с глубоким декольте пришла с Тимоти Шаламе на вечеринку
Мария Винар

Кадр: TMZ / BACKGRID / Daily Mail

Телезвезда Кайли Дженнер в откровенном наряде пришла с возлюбленным, актером Тимоти Шаламе, на вечеринку, которая состоялась после премьеры фильма «Совершенный незнакомец». Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

На размещенном кадре, который оказался в распоряжении журналистов портала, видно, что 27-летняя предпринимательница одета в облегающее мини-платье с глубоким декольте. 28-летний актер был запечатлен в черном кожаном пиджаке.

Ранее инсайдеры рассказали, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе совершили непристойные действия на упомянутой вечеринке. По их словам, знаменитости не стеснялись своих чувств, целовались и держались за руки.

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