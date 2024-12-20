Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о поддержке Украины Евросоюзом

фон дер Ляйен: ЕС хочет знать больше о планах Трампа по конфликту на Украине

Евросоюз хочет получить больше сведений о планах новой американской администрации во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Так она ответила на вопрос, почему лидеры государств ЕС не смогли убедить президента Украины Владимира Зеленского, что Брюссель в силах поддерживать республику столько, сколько нужно, даже без помощи со стороны Соединенных Штатов.

Таким образом, глава ЕК ушла от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины, добавив расплывчато, что ЕС продолжит помогать Вооруженным силам страны (ВСУ) при любом сценарии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поставил Украине 47 процентов всего оружия, тогда как США — только 40 процентов. По ее словам, ЕС на текущий момент потратил на Украину 130 миллиардов евро.