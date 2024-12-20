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03:42, 20 декабря 2024Экономика

Фон дер Ляйен сравнила поставки оружия Украине из Евросоюза и США

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС поставил Киеву больше оружия, чем США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) поставил Украине 47 процентов всего оружия, тогда как США — только 40 процентов. Ее слова приводит ТАСС.

Также чиновница подчеркнула, что Евросоюз на текущий момент потратил на Украину 130 миллиардов евро.

Да этого стало известно, что страны Европейского союза намерены предоставить Украине помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году. Включая 18,1 миллиарда, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов. Так, неназванный представитель ЕС отметил, что 12,5 миллиарда из этой суммы будут выделены дополнительно по линии европейского фонда мира.

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