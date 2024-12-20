В России проверят кормящую годовалого ребенка фруктами мать

В Ростове-на-Дону следователи проверят мать, кормящую годовалую дочь фруктами

Следователи из Ростова-на-Дону проверят мать, которая кормит годовалого ребенка только фруктами. Помимо этого, известно, что женщина запрещала дочери пить воду. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница г. Ростова-на-Дону кормит свою малолетнюю дочь только фруктами и запрещает ей пить воду», — подчеркнули на канале.

Также появилась информация о том, что ребенок весь желтый из-за «фруктовой» диеты. На фоне этого у девочки проявились высокая температура и симптомы «самоочищения организма». Следствие проведет проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону мужчина нанес удары ножом жене и маленькому ребенку, после чего решил наложить на себя руки.