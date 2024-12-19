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20:57, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на жену и дочь

СК: в Ростове-на-Дону мужчина нанес удары ножом жене и дочери и совершил суицид
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону 37-летний местный житель напал с ножом на жену и дочь-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, трагедия произошла ночью 19 декабря в квартире жилого дома по Ворошиловскому проспекту. Мужчина нанес ножевые ранения супруге и 14-летней дочери. После случившегося он совершил суицид.

Полученные ранения оказались для девочки летальными, ее мама госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи разбираются в произошедшем.

18 декабря сообщалось, что в Ростове-на-Дону напавший с ножом на девушку и подростка маньяк отправлен в СИЗО.

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