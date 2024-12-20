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17:59, 20 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе арестовали двоих срочников за срыв Георгиевской ленты со стены здания

В Калининградской области суд арестовал 2 срочников за реабилитацию нацизма
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Калининградской области суд арестовал двоих 18-летних военнослужащих срочной службы за срыв Георгиевской ленты со стены здания и выкрики лозунгов, реабилитирующих нацизм. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Срочники пробудут под стражей до 18 февраля 2025 года. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Обвиняемые свою вину признали, но просили оставить их на свободе, чтобы они могли дальше проходить службу.

По версии следствия, 24 ноября военные выпили и сорвали со стены здания флаг, посвященный 9 Маю, с изображением Георгиевской ленты. Затем, выкрикивая лозунги, направленные на реабилитацию нацизма, они повредили сорванный флаг. Солдаты были задержаны 18 декабря.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил 39-летнего жителя Железногорска к трем годам колонии общего режима за уничтожение 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту.

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