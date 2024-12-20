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19:58, 20 декабря 2024Силовые структуры

В российской школе ученик принес в школу строительный патрон и ранил одноклассника

Под Иркутском возбуждено дело из-за травмирования ученика строительным патроном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Под Иркутском ученик девятого класса принес в школу строительный патрон, и тот попал в голову его одноклассника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас следователи опрашивают очевидцев, руководство образовательного учреждения и законных представителей несовершеннолетнего.

По данным следствия, ЧП произошло в одной из школ Железногорска-Илимского утром 19 декабря.

По данным информационного агентства «Иркутск онлайн», один из девятиклассников принес патрон на урок и нагрел его. В результате он попал в голову другого ученика.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ следователи возбудили дело из-за драки учеников в школе.

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