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09:05, 20 декабря 2024Из жизни

Женщина завела роман с мужчиной старше нее на 23 года и забеременела от него

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: christinarosepix / Shutterstock / Fotodom  

21-летняя женщина рассказала, что ждет сына от бойфренда старше нее на 23 года. Подробностями их необычных отношений она поделилась в своем аккаунте TikTok.

Элли Липтрот в Уэльсе встретилась с Марком, когда ей было 18 лет. Их познакомил общий друг. Вскоре Элли и Марк полюбили друг друга, завели роман и переехали в графство Чешир, Англия. Так женщине пришлось стать мачехой для его детей от предыдущих отношений.

Элли рассказала, что сначала ей было неловко общаться с подростками, но в конце концов она смогла наладить отношения с ними. Сейчас ее и 16-летнюю дочь Марка Изабель даже можно назвать лучшими подругами. Элли кажется, что дети приняли ее, поскольку с родной матерью общаются реже. Семья живет вчетвером под одной крышей и ждет пополнения: Элли рассказала, что забеременела.

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В то же время женщина отметила, что ее семья так и не одобрила ее выбор. При этом друзья Элли обожают проводить время с Марком. По словам Элли, по большей части семью обеспечивает мужчина. Он самозанятый. Элли подрабатывает тем, что делает девушкам маникюр и наращивает ресницы.

Ранее женщина из Сан-Диего, США, рассказала, что состоит в отношениях с мужчиной старше нее на 22 года уже шесть лет. Среди преимуществ большой разницы в возрасте она назвала надежность партнера.

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