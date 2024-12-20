Жители российского города пожаловались на постоянные фекальные потопы и грызунов

Жители дома в Тынде пожаловались на постоянные фекальные потопы и грызунов

В Тынде Амурской области жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались на грызунов и то, что подвал постоянно затапливает фекальными водами. Внимание на ситуацию обратило дальневосточное информагентство «Порт Амур».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Профсоюзная, 2. По словам тындинцев, коммунальные аварии в многоэтажном здании случаются регулярно с 2020 года. За период с октября по ноябрь 2024 года, отметили они, подвал канализационными водами из-за засоров в колодцах заливало девять раз. Жильцы дома беспокоятся, что возникающая по причине частых потопов сырость может повредить фундамент.

Обслуживающая дом управляющая компания время от времени проводит очистку колодцев, в последний работы по устранению засора канализации велись 18 ноября. Коммунальщики достали тряпки, влажные салфетки и бытовой мусор, а также провели дератизацию подвала и мест общего пользования. Жилинспекция в ответ на обращение тындинцев признала, что канализационные системы дома нуждаются в обследовании, и направила соответствующий запрос в администрацию. Специалисты предположили, что затопления подвала могут происходить из-за изломов и изгибов внешних канализационных сетей.

С более дискомфортной проблемой столкнулись жители одной из улиц Дудинки — там фекалиями затапливает не только подвалы домов, но и дворы.