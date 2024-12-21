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00:10, 21 декабря 2024Россия

21 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова

Фото: Dylan Martinez / Reuters

21 декабря — день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году. В России сегодня отмечают День риелтора, в мире — День баскетбола, верующие вспоминают святую Анфису Римскую. День рождения отмечает актриса Джейн Фонда. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День риелтора

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Свой профессиональный праздник специалисты по сделкам с недвижимостью отмечают в третью субботу зимы. Считается, что первые риелторские фирмы в России стали появляться в 90-х. С началом массовой приватизации на рынке появлялось все больше предложений по продаже недвижимости. Тогда же стали формироваться гильдии риелторов России, призванные урегулировать деятельность таких специалистов и сократить рост мошенничества.

Праздники в мире 21 декабря

День зимнего солнцестояния

Сегодня солнце достигает своей наименьшей высоты над горизонтом и наступает самый короткий день в году. С давних времен в это время разные народы устраивали пышные торжества, посвященные важнейшим божествам.

Например, в Древнем Риме на день зимнего солнцестояния приходился праздник урожая — Сатурналии, установленный в честь бога Сатурна. В Индии отмечали Санкранти — праздник в честь божества Сурьи, олицетворяющего солнечный свет. Скандинавы почитали божество по имени Йоль и праздновали начало нового годового цикла. Славяне связывали солнцестояние с рождением бога зимнего солнца Коляды.

Фото: David Mercado / Reuters

Всемирный день баскетбола

Первая игра в баскетбол состоялась 21 декабря 1891 года в Международной тренировочной школе Ассоциации молодых христиан в Спрингфилде штата Массачусетс, США. Инициатором выступил доктор Джеймс Нейсмит, канадский инструктор по физическому воспитанию, который и придумал эту игру, чтобы поддерживать активность студентов зимой.

Сегодня баскетбол — один из самых популярных видов спорта в мире. По данным Международной федерации баскетбола, в него играют не менее 450 миллионов человек по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 декабря

  • День рождения кроссворда;
  • День скульптуры изо льда;
  • День короткого рассказа.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученицы Анфисы Римской

Согласно преданию, святая Анфиса пострадала за веру в Риме в V веке. Она была женой римского сановника, приняла крещение от великого святителя Амвросия Медиоланского. На мученичество Анфису обрекли после того, как она отказалась от предложения принять арианство — еретическое течение, которого придерживались местные власти.

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 21 декабря

  • День памяти преподобного Патапия Фивского;
  • День памяти преподобного Кирилла Челмогорского;
  • День памяти мучеников 62 иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших.

Приметы на 21 декабря

21 декабря по народному календарю — Анфиса Рукодельница, на Руси в это время девушки начинали шить себе приданое.

  • День выдался солнечный — зима будет морозная и снежная;
  • Птицы летят в сторону юга — к похолоданию;
  • Небо ночью ясное — год будет удачным.

Кто родился 21 декабря

Константин Рокоссовский (1869-1968)

Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, дважды Герой Советского Союза, единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза и Польши.

В ходе Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операций 1945 года войска под руководством Рокоссовского нанесли поражение немецким соединениям и с честью завершили Великую Отечественную войну. 24 июня 1945 года маршал командовал парадом Победы в Москве.

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikipedia

Ольга Аросева (1925-2013)

Советская и российская актриса широко известна по ролям в картинах «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Афинские вечера» и многих других. Также она участвовала в телепередаче «Кабачок 13 стульев», снималась в сериале «Сваты».

Кто еще родился 21 декабря

  • Эммануэль Макрон (47 лет) — президент Франции;
  • Джейн Фонда (87 лет) — американская актриса и писательница;
  • Сэмюэл Л. Джексон (76 лет) — американский актер.

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