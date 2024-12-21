Американист высказался о влиянии шатдауна в США на дату инаугурации Трампа

Дудаков: шатдаун будет техническим, поэтому на инаугурацию Трампа он не повлияет

Шатдаун в США будет носить технический характер, поэтому на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа он не повлияет, рассказал политолог, американист Малек Дудаков. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о влиянии шатдауна на дату вступления в должность новой администрации.

«Уже Сенат проголосовал за новый проект бюджета, и в ближайшее время [президент США Джо] Байден его подпишет. Поэтому шатдаун будет всего лишь несколько часов. То есть он будет носить технический характер. Это уже не повлияет на транзит власти», — рассказал Дудаков.

Американист объяснил, что если бы был длительный шатдаун и политики не смогли бы согласовать проект бюджета, то эта ситуация повлияла бы на инаугурацию Трампа.

«Уходящая администрация с трудом отдает все дела и полномочия будущей администрации Трампа. Поэтому если бы был шатдаун, то это был бы действительно серьезный хаос. Но, как мы видим сейчас, все-таки удалось в последний момент им договориться», — добавил он.

Понятно, что это не является конечной точкой в бюджетных войнах. Потому что бюджет принят только на три месяца вперед. Соответственно, когда Трамп вступит в должность, ему придется передоговариваться уже на весь 2025-й год Малек Дудаков политолог, американист

В субботу, 21 декабря, стало известно, что федеральное правительство Штатов приостановило работу и отправилось на формальный шатдаун. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до шатдауна одобрила законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства.

