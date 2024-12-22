Промоутер Усика высказался о возможности проведения боя против Владимира Кличко

Промоутер Усика Красюк назвал невозможным проведение боя против Владимира Кличко

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Александра Усика Александр Красюк высказался о возможности проведения боя против Владимира Кличко. Его цитирует YouTube-канал Fight Hub TV.

«Это невозможно. Шансы не равны нулю, они отрицательные», — заявил Красюк. Он добавил, что Кличко находится в отличной форме и постоянно проводит спарринги, но этого недостаточно.

22 декабря в Эр-Рияде Усик судейским решением победил в реванше британца Тайсона Фьюри. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 23-й поединок и на данный момент остается непобежденным.