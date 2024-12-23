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16:03, 23 декабря 2024Россия

Дочери российского бойца СВО добились аннулирования брака их отца-двоеженца из-за выплат

Дочери новосибирского бойца СВО добились аннулирования брака их отца ради выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дочери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Новосибирска добились аннулирования брака их отца-двоеженца из-за выплат. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Российский военный получил ранение на передовой, спасти его не удалось. На «гробовые» выплаты стали претендовать две его дочери и новая жена.

Как пишет издание, еще в 1987 году россиянин женился. В браке родились две дочери. Однако спустя несколько лет, отец с мамой перестали совместно проживать, но брак не расторгли. В 2000 году россиянин снова женился, не расторгнув предыдущий союз. Как ему это удалось — не уточняется.

Согласно закону России, регистрировать брак с уже вступившим в такой союз человеком запрещено, поэтому суд признал второй брак незаконным для получения выплаты.

Ранее в Тюмени мать не вернувшегося с СВО бойца подала в суд на «приволокшую» его в ЗАГС россиянку. Военнослужащий вступил в брак за несколько дней до возвращения на фронт. Вскоре после этого солдата не стало.

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