41 процент украинцев счел операцию в Курской области укреплением позиций

Меньше половины украинцев сочли операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области полезной для укрепления переговорных позиций. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова для фонда «Демократические инициативы».

Согласно данным опросам, 41 процент украинцев счел операцию ВСУ в Курской области укреплением позиций перед предстоящими переговорами с Россией об урегулировании конфликта. При этом 35 процентов опрошенных не смогли сформулировать четкое отношение к действиям Киева, а 24 процента назвали их фактором ослаблением в плане переговорных позиций.

Отмечается, что респонденты из южных регионов Украины наиболее негативно оценивают действия в Курской области. Также подчеркивается меньшая поддержка операции ВСУ в восточных регионах страны в сравнении с западными.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области. Он подчеркнул, что территория будет неизбежно освобождена от ВСУ.