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20:18, 23 декабря 2024Бывший СССР

Украинцы оценили необходимость вторжения ВСУ в Курскую область для переговоров

41 процент украинцев счел операцию в Курской области укреплением позиций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Меньше половины украинцев сочли операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области полезной для укрепления переговорных позиций. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова для фонда «Демократические инициативы».

Согласно данным опросам, 41 процент украинцев счел операцию ВСУ в Курской области укреплением позиций перед предстоящими переговорами с Россией об урегулировании конфликта. При этом 35 процентов опрошенных не смогли сформулировать четкое отношение к действиям Киева, а 24 процента назвали их фактором ослаблением в плане переговорных позиций.

Отмечается, что респонденты из южных регионов Украины наиболее негативно оценивают действия в Курской области. Также подчеркивается меньшая поддержка операции ВСУ в восточных регионах страны в сравнении с западными.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области. Он подчеркнул, что территория будет неизбежно освобождена от ВСУ.

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