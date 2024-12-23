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20:56, 23 декабря 2024Россия

Минобороны показало кадры населенного пункта после боя с ВСУ в Курской области

МО показало кадры разрушенного населенного пункта после боя в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В этот раз в результате боевой работы подразделениям мотострелкового полка удалось выбить противника из населенного пункта и расположенных рядом укрепленных позиций», — говорится в сообщении.

На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты. Российский военнослужащий на камеру рассказывает, что их удалось поразить с помощью БПЛА.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили американский танк Abrams в Курской области. Помимо того, за сутки удалось уничтожить еще несколько единиц западной техники, в числе которых были немецкая боевая машина пехоты Marder.

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