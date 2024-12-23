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13:51, 23 декабря 2024Россия

В Курской области уничтожили американский танк Abrams

Минобороны отчиталось об уничтожении танка Abrams в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские войска уничтожили американский танк Abrams в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Помимо того, за сутки удалось уничтожить еще несколько единиц западной техники, в числе которых были немецкая боевая машина пехоты (БМП) Marder, шведская БМП CV-90, американская Bradley, а также три бронетранспортера Stryker и два М113, которые также произведены в США.

Под удар российских войск также попала эвакуационная машина М88, которую произвели в Соединенных Штатах.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военных и танк Leopard в Курской области, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь боевых бронированных машин.

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