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16:32, 23 декабря 2024Россия

Многодетный россиянин до последнего скрывал от семьи решение уйти на СВО

В России отец восьмерых детей ушел на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Многодетный россиянин до последнего скрывал от семьи решение уйти на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет URA.RU.

Жена участника СВО Галина Олейникова рассказала изданию, что в браке они состоят 17 лет. У них пятеро сыновей и три дочери.

В начале августа 2022 года мужчина подписал контракт с Минобороны. О своем решении он сообщил семье за один день до отправки на фронт.

«Если честно, я опешила, поскольку не думала, что все произойдет так быстро. Это подорвало мои планы и выбило из колеи. Мы с детьми были расстроены и переживали. Эти часы до его отправки были особенно ценными. В тот момент я поняла, что мне остается только молиться и надеяться на скорую встречу», — рассказала россиянка.

Ранее многодетный отец из Свердловской области Андрей Газеев скрыл от семьи отправку на СВО. На фронте он получил ранение, спасти его не удалось.

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