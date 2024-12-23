Многодетный россиянин до последнего скрывал от семьи решение уйти на СВО

Многодетный россиянин до последнего скрывал от семьи решение уйти на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет URA.RU.
Жена участника СВО Галина Олейникова рассказала изданию, что в браке они состоят 17 лет. У них пятеро сыновей и три дочери.
В начале августа 2022 года мужчина подписал контракт с Минобороны. О своем решении он сообщил семье за один день до отправки на фронт.
«Если честно, я опешила, поскольку не думала, что все произойдет так быстро. Это подорвало мои планы и выбило из колеи. Мы с детьми были расстроены и переживали. Эти часы до его отправки были особенно ценными. В тот момент я поняла, что мне остается только молиться и надеяться на скорую встречу», — рассказала россиянка.
Ранее многодетный отец из Свердловской области Андрей Газеев скрыл от семьи отправку на СВО. На фронте он получил ранение, спасти его не удалось.