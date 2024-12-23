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22:42, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Российский мэр заявил о взломе после фразы «я смачно покакал» в своем канале

Telegram-канал мэра Перми Соснина взломали, разместив оскорбительное сообщение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил о взломе своего Telegram-канала после того, как в нем появилось непристойное сообщение.

«Спешу сообщить, что сегодня я смачно покакал», — говорилось в сообщении, которое в настоящее время было удалено.

Позднее градоначальник заявил, что злоумышленники получили доступ к его аккаунту в мессенджере и опубликовали данный пост от его имени. Он отметил, что были предприняты все необходимые меры для восстановления контроля над аккаунтом и обеспечения его безопасности, а также призвал следить за актуальной информацией в его соцсетях.

Ранее эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов назвал россиянам способы обезопасить аккаунт в Telegram. По его словам, пользователям не следует прибегать к авторизации через мессенджер, когда необходимо войти в какой-либо сервис.

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