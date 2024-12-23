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15:45, 23 декабря 2024Россия

Жители атакованного ВСУ казанского ЖК пожаловались на странную активность в домовом чате

В чате атакованного ВСУ казанского ЖК нашли пользователя с аватаром Гитлера
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Участника онлайн-сообщества атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) казанского ЖК «Лазурные небеса» заподозрили в работе на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Горожане пожаловались на странную активность в домовом чате. Некоторые из них заявили, что в чат стали добавляться неизвестные пользователи. Особое внимание привлек один из них — на аватаре пользователя стояло изображение Гитлера.

Жители дома рассказали о подозрительной активности следователям. Они выяснили, что аккаунт с Гитлером принадлежит сыну владелицы одной из квартир. Соседи попросили правоохранителей провести с подростком беседу.

21 декабря Казань была атакована беспилотниками. Несколько дронов врезались в высотные дома. По меньшей мере еще один беспилотник попытался атаковать некий промышленный объект — по данным республиканских властей, ему не удалось достичь цели.

ЖЗЛ
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