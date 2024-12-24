В Госдуме не усомнились в способности россиян справиться без YouTubе

Депутат Боярский заявил, что россияне справятся без видеохостинга YouTubе

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский не стал сомневаться в том, что жители России смогут прожить без видеохостинга YouTubе. Таким образом он в разговоре с изданием «Абзац» прокомментировал снижение трафика видеохостинга в России.

Боярский заявил, что россияне справятся без YouTube и других зарубежных сервисов. «Запад пытается навязать россиянам ощущение, что есть уникальные сервисы за рубежом, без которых мы не справимся. (...) Они плохо знают русский народ. Не дождутся. Мы с этим справимся», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что YouTube, несмотря на свое удобство, нарушает российское законодательство, распространяя запрещенный контент. Сервису нужно либо принять меры по удалению подобных материалов, либо лишиться значительной части российской аудитории, отметил Боярский.

Депутат добавил, что у россиян есть альтернативы западному видеохостингу, например, сервисы Rutubе и «VK Видео», а также онлайн-кинотеатры.

С 17 декабря в России наблюдается устойчивое снижение трафика YouTube. 23 декабря стало известно, что использование трафика видеохостинга снизилось до 8,9 процента.