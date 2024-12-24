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19:44, 24 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет сменил курс из-за внезапно заболевшего пилота

Aviation A2Z: самолет United Airlines сменил курс из-за заболевшего пилота
Алина Черненко

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Самолет американской авиакомпании United Airlines сменил курс из-за внезапно заболевшего пилота. Об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря, на борту пассажирского лайнера, летевшего из Цюриха, Швейцария, в Чикаго, США. Из-за плохого самочувствия пилота самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Галифаксе, Канада.

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В этот же день произошел второй инцидент с участием борта этой же авиакомпании, следовавшего по маршруту Чикаго — Цюрих. Ему тоже пришлось садиться в Галифаксе из-за травмы одного из бортпроводников во время турбулентности. Перевозчик пока не опубликовал заявление по поводу этих двух похожих происшествий.

Ранее пилот турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время полета почувствовал недомогание на высоте 11,9 тысячи метров. Коллеги попытались привести его в чувство, но безуспешно, мужчина не выжил.

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