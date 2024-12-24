Появились кадры работы российской артиллерии в Курской области

Минобороны России показало кадры работы артиллерии в Курской области

Минобороны России показало кадры работы артиллерии в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Уссурийских артиллеристов-десантников уничтожил группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть замаскированное в зарослях орудие. Военнослужащие заряжают его, приводят в боевую готовность, а затем гаубица выстреливает.

Накануне оборонное ведомство показало видео населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины. На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты.