Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 24 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин оценил ситуацию с обстрелами Донецка

Пушилин: число обстрелов Донецка снизилось из-за продвижения ВС России на фронте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Число обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2024 году снизилось из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим очень положительные изменения, связанные с освобождением Авдеевки, и, конечно, с меньшим количеством обстрелов, назовем это так, аккуратно», — подчеркнул политик.

Пушилин оценил в ходе пресс-конференции в Донецке ситуацию с обстрелами ДНР со стороны ВСУ. Глава республики подчеркнул, что взятие Курахово ВС России позволит снизить число обстрелов Кировского и Петровского района Донецка.

Ранее Пушилин заявил о взятии под контроль ВС России микрорайона в Часовом Яре в ДНР. Он уточнил, что продолжаются бои в районе огнеупорного комбината в черте города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Пушилин оценил ситуацию с обстрелами Донецка

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше