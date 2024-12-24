Пушилин: число обстрелов Донецка снизилось из-за продвижения ВС России на фронте

Число обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2024 году снизилось из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим очень положительные изменения, связанные с освобождением Авдеевки, и, конечно, с меньшим количеством обстрелов, назовем это так, аккуратно», — подчеркнул политик.

Пушилин оценил в ходе пресс-конференции в Донецке ситуацию с обстрелами ДНР со стороны ВСУ. Глава республики подчеркнул, что взятие Курахово ВС России позволит снизить число обстрелов Кировского и Петровского района Донецка.

Ранее Пушилин заявил о взятии под контроль ВС России микрорайона в Часовом Яре в ДНР. Он уточнил, что продолжаются бои в районе огнеупорного комбината в черте города.