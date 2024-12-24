В Киевской области пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу

В Киевской области Украины пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога пятый раз за сутки объявлена в Киевской области Украины. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги раздался на территории Киевской области в 22:45 по московскому времени. Также в пятый раз тревогу объявили в Черкасской и Черниговской областях.

Помимо этого, сигнал воздушной тревоги более пяти часов звучит в Кировоградской области, и более семи — в Полтавской и Сумской.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Сообщается, что был нанесен удар по объекту украинской армии. Уточняется, что над городом был виден столб дыма. В регионе также была объявлена воздушная тревога.