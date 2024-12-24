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23:05, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Киевской области пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу

В Киевской области Украины пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Воздушная тревога пятый раз за сутки объявлена в Киевской области Украины. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги раздался на территории Киевской области в 22:45 по московскому времени. Также в пятый раз тревогу объявили в Черкасской и Черниговской областях.

Помимо этого, сигнал воздушной тревоги более пяти часов звучит в Кировоградской области, и более семи — в Полтавской и Сумской.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Сообщается, что был нанесен удар по объекту украинской армии. Уточняется, что над городом был виден столб дыма. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

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